Biossido di titanio vietato nei cibi, pericoloso per la sua genotossicità! (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione europea ha vietato l’utilizzo del Biossido di titanio, E171, negli alimenti. Dovrà essere presto sostituito, anche se si potrà ancora utilizzare in alcuni ambiti. Quali saranno? E171 vietato nei cibi – curiosauro.itBiossido di titanio fuori dai giochi La Commissione europea ha sentenziato che il Biossido di titanio non potrà più essere usato come additivo negli alimenti, anche se il suo utilizzo continuerà ad essere contemplato nel campo estetico e medico. Questo parere arriva con un po’ di ritardo rispetto al previsto, e ha come scopo quello di vietare l’uso del E171 in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Il Biossido di titanio è considerato pericoloso per via del suo ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Commissione europea hal’utilizzo deldi, E171, negli alimenti. Dovrà essere presto sostituito, anche se si potrà ancora utilizzare in alcuni ambiti. Quali saranno? E171nei– curiosauro.itdifuori dai giochi La Commissione europea ha sentenziato che ildinon potrà più essere usato come additivo negli alimenti, anche se il suo utilizzo continuerà ad essere contemplato nel campo estetico e medico. Questo parere arriva con un po’ di ritardo rispetto al previsto, e ha come scopo quello di vietare l’uso del E171 in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Ildiè consideratoper via del suo ...

