Sulla riva del mare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’assegnazione del Nobel allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah ci ha costretto a spalancare gli occhi. Spesso ci tuffiamo fra le pagine di un libro per sfuggire dalla realtà ed evadere, scivolando in altri mondi e destini, ma così facendo finiamo per dimenticare il reale potere dei libri, quella rivoluzionaria capacità di cogliere i lati sommersi del mondo che ci circonda, affrontando i tabù culturali, dando voce agli invisibili e ai reietti, utilizzando la prosa per porre le domande più scomode e far riflettere il lettore. Classe 1948, originario di Zanzibar e docente alla Kent University di Canterbury, Garzanti ne aveva pubblicato alcuni titoli – tra cui Paradise, finalista al Booker Prize – ma all’indomani del premio ricevuto da Stoccolma, è stata La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi ad aggiudicarsi l’intero corpus dei suoi romanzi (sono dieci, tutti in corso di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’assegnazione del Nobel allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah ci ha costretto a spalancare gli occhi. Spesso ci tuffiamo fra le pagine di un libro per sfuggire dalla realtà ed evadere, scivolando in altri mondi e destini, ma così facendo finiamo per dimenticare il reale potere dei libri, quella rivoluzionaria capacità di cogliere i lati sommersi del mondo che ci circonda, affrontando i tabù culturali, dando voce agli invisibili e ai reietti, utilizzando la prosa per porre le domande più scomode e far riflettere il lettore. Classe 1948, originario di Zanzibar e docente alla Kent University di Canterbury, Garzanti ne aveva pubblicato alcuni titoli – tra cui Paradise, finalista al Booker Prize – ma all’indomani del premio ricevuto da Stoccolma, è stata La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi ad aggiudicarsi l’intero corpus dei suoi romanzi (sono dieci, tutti in corso di ...

Advertising

AndreaCordobao : Quanti messaggi e articoli possono invecchiare male malissimo... sono seduto sulla riva del fiume maledetti! - IlSoia : @VogliaZebra_net @carbonandre @repubblica seguirò il consiglio e applicherò l'ideale del cinese che diceva di seder… - soloiopaolo : RT @Giovann91620348: Che spettacolo indecente... Io vi attendo sulla riva del fiume ?? - MARMEZ10 : A me non importa qualsiasi angheria facciano... io cerco di salvare la mia famiglia, sto con chi la pensa come me e… - Darcy1000M : @4everAnnina Arriva sempre il castigo di Dio. Prima o poi arriva. Io attendo sulla riva del fiume il cadavere del m… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla riva Diano Marina: continuano anche nel 2022 i viaggi letterari de 'I lettori selvaggi' Il primo romanzo oggetto di lettura e discussione del 2022 sarà "Sulla riva del mare" di Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la Letteratura 2021, che partendo dal sultanato di Zanzibar affronterà i ...

Tanti lavori in cantiere e alcuni conclusi a Castelnovo Bariano ...mesi 'a cura di Veneto Strade con 610 mila euro inizieranno i lavori per la rotatoria sulla ... Si pensi al porto di Torretta: su nostro territorio in riva destra è prevista una vasta area produttiva in ...

Sulla riva del mare Il Foglio Tenta di entrare al Pentagono: la gallina viene catturata (FOTO) La sicurezza avvista l’animale mentre tenta di entrare al Pentagono, la gallina viene catturata e il web la battezza come spia Il Pentagono è la sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’ ...

Quella frane dimenticate sulla S. Teresa-Casalvecchio: a Savoca incombe il pericolo - FOTO Tra questi un punto in particolare, sulla Sp 19 che da Santa Teresa di Riva conduce a Casalvecchio Siculo: al km 4,400, in territorio di Savoca, esiste infatti una frana dimenticata da tre anni che ...

Il primo romanzo oggetto di lettura e discussione del 2022 sarà "del mare" di Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la Letteratura 2021, che partendo dal sultanato di Zanzibar affronterà i ......mesi 'a cura di Veneto Strade con 610 mila euro inizieranno i lavori per la rotatoria... Si pensi al porto di Torretta: su nostro territorio indestra è prevista una vasta area produttiva in ...La sicurezza avvista l’animale mentre tenta di entrare al Pentagono, la gallina viene catturata e il web la battezza come spia Il Pentagono è la sede del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’ ...Tra questi un punto in particolare, sulla Sp 19 che da Santa Teresa di Riva conduce a Casalvecchio Siculo: al km 4,400, in territorio di Savoca, esiste infatti una frana dimenticata da tre anni che ...