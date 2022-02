Sei tu: testo e significato della canzone di Fabrizio Moro a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sei tu è il titolo della canzone che Fabrizio Moro porta in gara al Festival di Sanremo 2022. Dopo aver vinto la kermesse musicale per ben due volte, con Pensa e Non mi avete fatto niente, il cantautore romano torna sul palco dell’Ariston con un brano scritto da lui stesso e da Roberto Cardelli. Scopriamo il testo e il significato del pezzo. Sei tu: il testo della canzone di Fabrizio Moro a Sanremo 2022 Sei tu che dai origine a quello che penso La distanza compresa fra me e l’Universo Il motivo per cui la mia vita è cambiata Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata E sei tu quel confine fra il giorno e la notte Dove io ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sei tu è il titolocheporta in gara al Festival di. Dopo aver vinto la kermesse musicale per ben due volte, con Pensa e Non mi avete fatto niente, il cantautore romano torna sul palco dell’Ariston con un brano scritto da lui stesso e da Roberto Cardelli. Scopriamo ile ildel pezzo. Sei tu: ildiSei tu che dai origine a quello che penso La distanza compresa fra me e l’Universo Il motivo per cui la mia vita è cambiata Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata E sei tu quel confine fra il giorno e la notte Dove io ...

