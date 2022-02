Sci di fondo, Pechino 2022: l’Italia femminile punterà tutto sulla sprint. Team sprint da finale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fra il 1992 e il 2006 l’Italia dello sci di fondo femminile ha raccolto la bellezza di 16 medaglie olimpiche, compresi 5 ori. I nomi di Stefania Belmondo e Manuela Di Centa sono entrati nell’immaginario collettivo come quelli di autentiche serial winner, ma non bisogna dimenticare come anche Gabriella Paruzzi si sia issata sul gradino più alto del podio. Inoltre le staffette hanno dato il loro contributo, tanto che proprio l’ultima medaglia, un bronzo, è arrivata nella 4×5 km di Torino 2006. Da allora le prime tre posizioni sono diventare una chimera e ancora brucia il quarto posto nella Team sprint di Vancouver 2010, quando il tandem azzurro partiva con i favori del pronostico, ma ha chiuso con il poco ambito platonico “legno”. Sono passati 16 anni dall’ultima medaglia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fra il 1992 e il 2006dello sci diha raccolto la bellezza di 16 medaglie olimpiche, compresi 5 ori. I nomi di Stefania Belmondo e Manuela Di Centa sono entrati nell’immaginario collettivo come quelli di autentiche serial winner, ma non bisogna dimenticare come anche Gabriella Paruzzi si sia issata sul gradino più alto del podio. Inoltre le staffette hanno dato il loro contributo, tanto che proprio l’ultima medaglia, un bronzo, è arrivata nella 4×5 km di Torino 2006. Da allora le prime tre posizioni sono diventare una chimera e ancora brucia il quarto posto nelladi Vancouver 2010, quando il tandem azzurro partiva con i favori del pronostico, ma ha chiuso con il poco ambito platonico “legno”. Sono passati 16 anni dall’ultima medaglia ...

