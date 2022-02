Scaletta seconda serata Sanremo 2022 | uscita Big e orari 2 febbraio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per lapuntata del Festival di! Dopo lo strepitoso successo del primo appuntamento, Amadeus cerca di ripetersi. Nelladiascolteremo i 13 Big rimasti in gara che si esibiranno per la prima volta questa sera sul palco dell’Ariston. Dasi inizierà con Sangiovanni alle 21 circa e si terminerà all’una. Ieri sera Amadeus ha rispettato al secondo lacon l’o di chiusura per cui speriamo che anche questa, vada tutto nel migliore dei modi. Sarà difficile invece chiudere alla stessa ora nelle prossime serate, quando sul palco saliranno tutti e 25 i BIG di questo. Non ci resta ora che dare una ...