Sanremo 2022 | Amadeus fa il record di ascolti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Buona la prima per il Festival: 10 milioni 911 mila di spettatori per la prima serata della kermesse canora, pari al 54.7% di share

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - __ladyf : Sanremo 2022, Damiano de I Maneskin si commuove: 'Qui siamo a casa' - Teleblogmag : La prima serata di #Sanremo2022 é boom di #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per essere sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ieri, martedì 1 febbraio, c'è stato il primo appuntamento con la 72esima edizione del Festival dicondotto, per il terzo anno consecutivo, da Amadeus , affiancato da Ornella Muti e dallo showman siciliano, ...Quando sono andato in gara ala prima volta ero molto più piccolo, avevo molta meno esperienza a livello lavorativo. E andò benissimo! Grazie a Il Diario degli Errori la mia vita è cambiata'. ...Accusano di sciacallaggio, annunciano il boicottaggio e attaccano ferocemente il Festival di Sanremo. Ma gli unici a fare del reale sciacallaggio sono i no vax sui social. Nel mirino degli ...“Perfetta così" è il brano con cui Aka7even si presenterà domani sera sul palco di Sanremo. Guarda la video intervista.