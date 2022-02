Saluto comunista sul palco a Sanremo? L' unica certezza | Salvini demolisce Veronica Lucchesi | esplode la polemica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pugno chiuso suldi. È questa la trovata de La Rappresentante di Lista, il duo composto dae Dario Mangiaracina, che subito ha ricevuto il sostegno del Partito della Rifondazione. Più che sostegno, quello di Maurizio Acerbo è un vero e proprio plauso. "Non possiamo che apprezzare", ha commentato all'Adnkronos il leader del Prc. Lui stesso ha detto di continuare a salutare con "quel gesto che è entrato in milioni di case" e che, a suo dire, è "unantifascista che si diffuse in tutto il mondo durante la guerra di Spagna comedelle Brigate Internazionali che combattevano in difesa della Repubblica contro Hitler e Mussolini". Eppure sono in molti a non aver apprezzato l'uscita della cantante che dal ...

salvato123597 : @NicolaPorro @DelpapaMax Degli imbecilli così non li avevo mai visti. Poi il saluto comunista è proprio ridicolo. P… - ciropellegrino : Il kingmaker #Salvini, il termovalorizzatore di candidati quirinalizi, ha cambiato mestiere: da oggi è acuto osserv… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc, torna sulla polemica legata al gesto de La Rappresentante di Lista al festiv… - StefPassarelli : RT @ilgiornale: Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc, torna sulla polemica legata al gesto de La Rappresentante di Lista al festiv… - ilgiornale : Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc, torna sulla polemica legata al gesto de La Rappresentante di Lista a… -

Ultime Notizie dalla rete : Saluto comunista

... per un gesto che non è legato unicamente a socialismo e comunismo : il segretario nazionale del Partito della Rifondazioneha evidenziato che si tratta in primis di "unantifascista ...Siamo tutti qui convenuti per porgere l'ultimoad Angelo Clementini, al compagno Angelo Clementini, credo che lui avesse preferito così. ...vede impegnato da giovanissimo come militante...Polemiche sterili e inutili, a suo avviso, per un gesto che non è legato unicamente a socialismo e comunismo: il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista ha evidenziato che si ...Era, infine, un militante comunista a tutto tondo, lo dice il suo cursum honorum ... Ciao Angelo, ti porgiamo l’ultimo saluto e ti ricorderemo sempre per il grande contributo che hai dato alla nostra ...