"Questo è per lei". Manuel Bortuzzo pazzo della sua Lulù. Lei non sa ancora niente, ma ecco cosa ha combinato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati del GF Vip 6 e lunedì 24 gennaio ha abbandonato la casa lasciando i suoi coinquilini in lacrime. "In Questo viaggio ho appreso una cosa da ognuno di voi e ho imparato qualcosa di nuovo quindi vi ringrazio anche solo per avermi regalato un sorriso". "Più che la felicità, uno deve avere la serenità per stare bene e questa serenità per me è collegata alla situazione fisica. Ora non ce l'ho e quindi non posso nemmeno trasmetterla più di tanto agli altri", ha detto Manuel Bortuzzo prima di lasciare la casa. In lacrime la fidanzata Lulù Selassiè, che per conquistare il nuotatore ha superato non pochi ostacoli Tra di loro un legame un po' particolare e discontinuo, fatto di allontanamenti e tante ...

