PSG, Mauro Icardi andrà a via fine stagione: arriva la proposta indecente dall'Italia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News La sessione invernale di calciomercato è ormai in archivio e anche nel mese di gennaio 2022 non c'è stata nessuna svolta per Mauro Icardi. L'attaccante argentino vive una situazione particolare al Paris Saint Germain: da una parte c'è un contratto molto ricco, di 7.5 milioni di euro netti a stagione che farebbe gola a moltissimi calciatori; dall'altra c'è la consapevolezza di essere chiuso da Neymar, Messi, Mbappé e Di Maria. L'ex interista è sceso in campo 24 volte ed ha segnato appena 5 gol. In Champions ha giocato complessivamente 47 minuti. Da agosto ad oggi ha iniziato solo 13 volte da titolare. Una situazione frustrante per un calciatore come lui abituato ad essere il protagonista per numerose stagioni all'Inter e alla Sampdoria. Che fosse sul mercato era evidente a tutti ma la dirigenza del PSG è ...

