Programmi tv stasera, attesa per Checco Zalone e Laura Pausini a Sanremo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Numeri da capogiro quelli di ieri per il Festival di Sanremo che ha visto 10.911.000 spettatori seguire la kermesse guidata da Amadeus. Lo Share è stato del 54%. Tolto Sanremo quali Programmi tv stasera ci sono? Vediamo nello specifico il palinsesto dei Programmi nazionali. Rai 1 Come abbiamo appena scritto Sanremo continua nella sua seconda puntata. Insieme ad Amadeus nel programma tv stasera ci sarà l’attrice di Suburra Lorenza Cesarini. Debutto per Checco Zalone e la super- ospite della serata Laura Pausini Nell’occasione saranno resi ufficiali i conduttori dell’Eurovision 2022 (Pausini, Alessandro Cattelan e forse Mika). Rai 2 In prima serata andrà in onda il film di ... Leggi su zon (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Numeri da capogiro quelli di ieri per il Festival diche ha visto 10.911.000 spettatori seguire la kermesse guidata da Amadeus. Lo Share è stato del 54%. Toltoqualitvci sono? Vediamo nello specifico il palinsesto deinazionali. Rai 1 Come abbiamo appena scrittocontinua nella sua seconda puntata. Insieme ad Amadeus nel programma tvci sarà l’attrice di Suburra Lorenza Cesarini. Debutto pere la super- ospite della serataNell’occasione saranno resi ufficiali i conduttori dell’Eurovision 2022 (, Alessandro Cattelan e forse Mika). Rai 2 In prima serata andrà in onda il film di ...

Advertising

andrewsword2 : RT @FraSRo1: Persone che per darsi un tono scrive 'Alternative a #Sanremo2022 stasera?' e hanno la TL piena di post di programmi di Rete4. - FraSRo1 : Persone che per darsi un tono scrive 'Alternative a #Sanremo2022 stasera?' e hanno la TL piena di post di programmi di Rete4. - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda - infoitinterno : Stasera in tv mercoledì 2 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda - Marta53147117 : @ADMAIORASEMPER_ Cancellato i programmi RAI. Stasera Fuoridalcoro -