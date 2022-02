Maturità 2022, gli studenti a Bianchi: “Una presa in giro. Un modo per raccontarci che va tutto bene. Ma non è così. Vogliamo essere ascoltati” [INTERVISTA] (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli studenti non l'hanno presa bene la scelta del Ministero di riproporre quest'anno le prove scritte all'esame di stato. Tanto che venerdì prossimo 4 febbraio è prevista una manifestazione di protesta. Ad Orizzonte Scuola interviene Tommaso Biancuzzi, coordinatore nazionale della Rete degli studenti Medi. L'articolo Maturità 2022, gli studenti a Bianchi: “Una presa in giro. Un modo per raccontarci che va tutto bene. Ma non è così. Vogliamo essere ascoltati” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Glinon l'hannola scelta del Ministero di riproporre quest'anno le prove scritte all'esame di stato. Tanto che venerdì prossimo 4 febbraio è prevista una manifestazione di protesta. Ad Orizzonte Scuola interviene Tommaso Biancuzzi, coordinatore nazionale della Rete degliMedi. L'articolo, gli: “Unain. Unperche va. Ma non è

