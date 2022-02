"La cosa più preziosa", "Vergogna pagata col canone". Achille Lauro blasfemo, ira dei vertici in Vaticano: caos in Rai (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sotto a chi tocca con la polemica. E così dopo Ornella Muti, nel mirino ci finisce Achille Lauro. Stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo 2022, aperto proprio da Lauro con la canzone Domenica: sul palco dell'Ariston a petto nudo, ecco che nelle battute finali dell'esibizione Lauro De Marinis, questo il vero nome dell'artista, si è auto-battezzato. Apriti cielo. Ad intuire che sarebbe scoppiato un putiferio, per primo, era stato Fiorello, che nel corso del suo irresistibile show aveva affermato: "Chissà cosa dirà l'Osservatore romano della sua performance". Già, quell'acqua fatta cadere sul volto dalla conchiglietta fa discutere. Ecco infatti che apre il fuoco, in mattinata, il cardinale Gianfranco Ravasi, il tutto in una serie di tweet pesantissimi: "II Battesimo è il più bello e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sotto a chi tocca con la polemica. E così dopo Ornella Muti, nel mirino ci finisce. Stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo 2022, aperto proprio dacon la canzone Domenica: sul palco dell'Ariston a petto nudo, ecco che nelle battute finali dell'esibizioneDe Marinis, questo il vero nome dell'artista, si è auto-battezzato. Apriti cielo. Ad intuire che sarebbe scoppiato un putiferio, per primo, era stato Fiorello, che nel corso del suo irresistibile show aveva affermato: "Chissàdirà l'Osservatore romano della sua performance". Già, quell'acqua fatta cadere sul volto dalla conchiglietta fa discutere. Ecco infatti che apre il fuoco, in mattinata, il cardinale Gianfranco Ravasi, il tutto in una serie di tweet pesantissimi: "II Battesimo è il più bello e ...

Pontifex_it : La fede non è acqua che spegne, è fuoco che brucia; non è un calmante per chi è stressato, è una storia d’amore per… - PaoloCond : Cosa puoi fare nella vita più di portare un Paese sulla luna? #titostagno - francescavallo : Che palle le gag omofobe. Quanto ancora dobbiamo ridicolizzare una situazione in cui due uomini si baciano come se… - massimo_bazzo : @MastriTina indipendentemente dal soggetto, una foto falsificata con photoshop è sempre e comunque una cosa falsa.… - rockrider78 : @Missnatuur Non c’è cosa più bella della natura -

Ultime Notizie dalla rete : cosa più Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2022 ...cosa accade nella puntata di oggi 2 Febbraio 2022 Nella puntata di Love is in the Air di oggi - 2 Febbraio 2022 - continua la battaglia per accaparrarsi l'ultimo posto a disposizione nella scuola più ...

Bimbi positivi al Covid in casa: i consigli dei pediatri ...fortemente colpita dall'ultima variante e ancora non tutti i più piccoli e gli adolescenti, hanno ricevuto l'immunizzazione. X Leggi anche › Omicron e aumento dei contagi tra i bambini: cosa ...

Comprare casa all’asta adesso è più facile per tutti: ecco cosa cambia, le novità Corriere della Sera ...accade nella puntata di oggi 2 Febbraio 2022 Nella puntata di Love is in the Air di oggi - 2 Febbraio 2022 - continua la battaglia per accaparrarsi l'ultimo posto a disposizione nella scuola......fortemente colpita dall'ultima variante e ancora non tutti ipiccoli e gli adolescenti, hanno ricevuto l'immunizzazione. X Leggi anche › Omicron e aumento dei contagi tra i bambini:...