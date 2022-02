KTM, i due piloti prendono sempre più le misure delle moto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È stata un’annata di motoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È stata un’annata diGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondialecon pieno merito. È stato l’annorestrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe reginadue ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : Il pilota tedesco si è dovuto operare ad un menisco a causa di problemi che lo hanno afflitto negli ultimi due mesi… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Quarto e settimo tempo per i due rookie del team Tech3 KTM #RemyGardner #RaulFernandez #KTM #MotoGP #SepangShakedown… - motograndprixit : Quarto e settimo tempo per i due rookie del team Tech3 KTM #RemyGardner #RaulFernandez #KTM #MotoGP… - AndreaEttori : Da circa due anni KTM ha i 'soliti' problemi di stabilità nei tratti più tecnici. Io e @federicob95 lo sottolineamo… - dianatamantini : MOTOGP - Remy Gardner pronto per lo shakedown, con un polso non ancora a posto. Si dice lieto del supporto di KTM e… -

Ultime Notizie dalla rete : KTM due Bolognesi nel mondo: un esercito, sono 22mila "Io in Belgio col ricordo dei portici" Massimo Busuoli, 55 anni ha lasciato l'ombra delle Due Torri ... la Ktm. Qui, infatti, l'azienda ha un ufficio regionale e attualmente io sono il responsabile per ...

MotoGP, Test Sepang: c'è Vinales al comando nel 2° giorno di Shakedown - News Alle sue spalle, l'altro rookie Raul Fernandez , primo nella giornata di ieri con la KTM del team ... Bradl torna dopo un inizio in salita La seconda giornata ha visto gli altri due rookie Remy Gardner ...

KTM 890 Duke GP e 890 Duke R 2022: ecco quando arrivano Motociclismo.it MotoGP, Aleix Espargaro regola Vinales nel day 3 di Sepang, Fernandez sul 'podio' ORE 12.00 - La classifica aggiornata a due ore dall'inizio dei test. Aleix Espargarò si è piazzato al comando con il tempo di 1'59"327. ORE 11.45 - Un'occhiata nel box KTM: Dani Pedrosa sta ...

MotoGP, Pit Beirer: «Tutti vogliono Acosta» Il giovane talento spagnolo ha ancora due anni di contratto con KTM, ma Honda ha già messo gli occhi su di lui per la MotoGP: il commento di Beirer Le indiscrezioni di mercato continuano ad inseguirsi ...

"Io in Belgio col ricordo dei portici" Massimo Busuoli, 55 anni ha lasciato l'ombra delleTorri ... la. Qui, infatti, l'azienda ha un ufficio regionale e attualmente io sono il responsabile per ...Alle sue spalle, l'altro rookie Raul Fernandez , primo nella giornata di ieri con ladel team ... Bradl torna dopo un inizio in salita La seconda giornata ha visto gli altrirookie Remy Gardner ...ORE 12.00 - La classifica aggiornata a due ore dall'inizio dei test. Aleix Espargarò si è piazzato al comando con il tempo di 1'59"327. ORE 11.45 - Un'occhiata nel box KTM: Dani Pedrosa sta ...Il giovane talento spagnolo ha ancora due anni di contratto con KTM, ma Honda ha già messo gli occhi su di lui per la MotoGP: il commento di Beirer Le indiscrezioni di mercato continuano ad inseguirsi ...