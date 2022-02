Inter, doccia gelata: l'obiettivo numero 1 per l'estate rinnova con il suo club (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News L'Inter ha piazzato solo due colpi in entrata nel mercato di gennaio ma i tifosi sono soddisfatti di entrambe le operazioni. Robin Gosens ha dimostrato all'Atalanta di essere un eccellente esterno sinistro, Felipe Caicedo servirà per far rifiatare Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez e sopperire all'assenza di Correa, che starà fuori almeno fino all'ultima decade di febbraio. Dal 1° luglio in poi la 'rivoluzione' neroazzurra potrebbe proseguire: in bilico ci sono due nomi eccellenti: Ivan Perisic, protagonista di un'ottima stagione finora ma che ancora non ha rinnovato, a differenza di alcuni suoi 'colleghi'; Stefan de Vrij a sua volta potrebbe cambiare aria e permettere all'Inter di monetizzare con la sua cessione, visto che il contratto scadrà nel 2023. Dunque le manovre per il mercato estivo del 2022 sono ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News L'ha piazzato solo due colpi in entrata nel mercato di gennaio ma i tifosi sono soddisfatti di entrambe le operazioni. Robin Gosens ha dimostrato all'Atalanta di essere un eccellente esterno sinistro, Felipe Caicedo servirà per far rifiatare Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez e sopperire all'assenza di Correa, che starà fuori almeno fino all'ultima decade di febbraio. Dal 1° luglio in poi la 'rivoluzione' neroazzurra potrebbe proseguire: in bilico ci sono due nomi eccellenti: Ivan Perisic, protagonista di un'ottima stagione finora ma che ancora non hato, a differenza di alcuni suoi 'colleghi'; Stefan de Vrij a sua volta potrebbe cambiare aria e permettere all'di monetizzare con la sua cessione, visto che il contratto scadrà nel 2023. Dunque le manovre per il mercato estivo del 2022 sono ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter, doccia fredda per Marotta: “Poche possibilità…” - Kalulisme : La notizia su Sanches puzza quanto le cessioni di kulusevski e bentancur quanto l’aumento di capitale quanto gli st… - Giusepp60289178 : @FBiasin l'Inter pensa di rinforzarsi pagando le bollette di luce e gas ...da febbraio i calciatori potranno fare la doccia alla pinetina. - _caIiforniet : ora vado a farmi una doccia così da poter piangere perché l'inter mi sta rovinando l'esistenza, sotto la doccia le… - larry88lachance : RT @JanoSavina: #Caicedo secondo me è un operazione sbagliata. Toglie convinzione al resto del gruppo, a meno che il mister non gli impong… -