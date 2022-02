Il fango fuori tempo massimo di Report contro il Cav

Advertising

roberta_fasani : #Report ha raggiunto uno scopo: ricordarci quanto in basso fosse sceso il clima nel nostro Paese, quanto odio è sta… - Alessan67153720 : RT @ilgiornale: Altro che servizio pubblico, nel programma di Ranucci il solito concentrato di anti-berlusconismo viscerale - ilgiornale : Altro che servizio pubblico, nel programma di Ranucci il solito concentrato di anti-berlusconismo viscerale - REstaCorporate : Proprio grazie al #greenpass la nostra economia sta crescendo del 17% tendenziale. Spegniamo la macchina del fango… - REstaCorporate : Basta fake proteste, proprio grazie al #greenpass la nostra economia sta crescendo del 17% tendenziale. La macchin… -

Ultime Notizie dalla rete : fango fuori

ilGiornale.it

Un bignami dettagliato di tutto ile le menzogne che, in quel periodo violento e avvelenato della vita politica italiana, sono state riversate contro il Cavaliere. Ranucci,tempo massimo, ...Lui: "e falsità" "Report" (versione Ranucci) ormai è un'istituzione "Report", se l'inchiesta ... Nel 1994 anch'io fui fattoda Berlusconi, per mano di Moratti Letizia di Milano. Non mi sono ...Non chiamatelo servizio pubblico, per favore. Quello che è andato in onda lunedì sera su Raitre non ha nulla a che fare con l'informazione e molto con una vera e propria persecuzione mediatica. Report ...Gli attacchi su Twitter che sta subendo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dall’interno del M5S sanno di pestaggio digitale e sottolineano il fallimento e la cultura di chi oggi guida il Movimento ...