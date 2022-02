Cose di tele speciale Sanremo, Ornella Muti fuori posto e unico momento di debolezza dello show. Rai, riuscite a risolvere i problemi di audio di Ranieri? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La critica televisiva<strong> Alessandra Comazzi </strong>in questa edizione speciale di <em>Cose di tele</em> commenta lo show di Sanremo 2022 Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La criticavisiva Alessandra Comazzi in questa edizionedi di commenta lodi2022

Advertising

Lord_Vltor : La so, LA SO! S'è scopato la morosa e poi ha mangiato una pizza guardando la tele. Lo sanno tutti che sono cose che… - Netolo7 : RT @IlLatoPoetico: La BoboTv caga in testa a qualsiasi programma calcistico italiano a livello di argomenti. C'era da dirlo, magari in tele… - AerospatialeBac : RT @IlLatoPoetico: La BoboTv caga in testa a qualsiasi programma calcistico italiano a livello di argomenti. C'era da dirlo, magari in tele… - Lodamarco1 : RT @IlLatoPoetico: La BoboTv caga in testa a qualsiasi programma calcistico italiano a livello di argomenti. C'era da dirlo, magari in tele… - IlLatoPoetico : La BoboTv caga in testa a qualsiasi programma calcistico italiano a livello di argomenti. C'era da dirlo, magari in… -