CorSport: febbraio è il mese della verità per il Napoli, 7 partite di fuoco in 28 giorni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per il Napoli di Luciano Spalletti, il mese di febbraio sarà il mese della verità. Lo scrive il Corriere dello Sport, riepilogando tutti gli appuntamenti che attendono la squadra. Si parte domenica con il Venezia, in campionato, poi ci sarà l’Inter al Maradona il 12 febbraio. Il 17 si va a Barcellona per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Il 21 la trasferta con il Cagliari, poi il ritorno con il Barcellona, solo tre giorni dopo, al Maradona. Si continua con la Lazio, all’Olimpico, il 27 e si chiude il 6 marzo con il Milan, di nuovo al Maradona. “Tutto d’un fiato, ventotto giorni e sette partite di fuoco. E soprattutto dei test assolutamente attendibili in ottica Champions e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Per ildi Luciano Spalletti, ildisarà il. Lo scrive il Corriere dello Sport, riepilogando tutti gli appuntamenti che attendono la squadra. Si parte domenica con il Venezia, in campionato, poi ci sarà l’Inter al Maradona il 12. Il 17 si va a Barcellona per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Il 21 la trasferta con il Cagliari, poi il ritorno con il Barcellona, solo tredopo, al Maradona. Si continua con la Lazio, all’Olimpico, il 27 e si chiude il 6 marzo con il Milan, di nuovo al Maradona. “Tutto d’un fiato, ventottoe settedi. E soprattutto dei test assolutamente attendibili in ottica Champions e ...

