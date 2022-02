Congratulazioni alla coppia. Un bell'esempio di famiglia allargata e felice (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse, sentendo la sua mamma cantare a squarciagola le canzoni dei Maneskin durante la prima serata di Sanremo, ha deciso che era venuto il momento di “traslocare”. E così, ieri notte, è nata Atena, prima figlia di Francesca Barra, 43 anni, e Claudio Santamaria, 47. I due neogenitori (Kika) L’annuncio è avvenuto, ovviamente, via social, corredato da una bella immagine di due mani e una “manina”, le due dei genitori e quella della neonata. «È nata la nostra Atena», hanno scritto i due genitori, «mamma e papà innamorati». Leggi anche › Francesca Barra a Claudio Santamaria: «Auguri amore immenso» La giornalista, oltre alla new entry, è già mamma di tre bambini: Emma Angelina, nata nel 2006, Renato, nel 2013, e Greta, nel 2016, avuti ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse, sentendo la sua mamma cantare a squarciagola le canzoni dei Maneskin durante la prima serata di Sanremo, ha deciso che era venuto il momento di “traslocare”. E così, ieri notte, è nata Atena, prima figlia di Francesca Barra, 43 anni, e Claudio Santamaria, 47. I due neogenitori (Kika) L’annuncio è avvenuto, ovviamente, via social, corredato da unaa immagine di due mani e una “manina”, le due dei genitori e quella della neonata. «È nata la nostra Atena», hanno scritto i due genitori, «mamma e papà innamorati». Leggi anche › Francesca Barra a Claudio Santamaria: «Auguri amore immenso» La giornalista, oltrenew entry, è già mamma di tre bambini: Emma Angelina, nata nel 2006, Renato, nel 2013, e Greta, nel 2016, avuti ...

