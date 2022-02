Alessia Marcuzzi torna in Mediaset e ruba il posto alla collega? L’indiscrezione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in Mediaset e non è tutto, pare che stia anche affilando le unghie per soffiare un programma di punta ad una sua collega: entriamo nel dettaglio. Finisce nuovamente al centro dell’attenzione la conduttrice che per tanti anni è stato uno dei volti di maggior successo di Canale Cinque almeno fino al giorno in cui ha deciso di dirgli addio per il grande dispiacere dei suoi fan. Oggi però le cose potrebbero essere cambiate radicalmente, da quello che infatti riporta il sito Dagospia pare che la conduttrice sia in trattative con i vertici Mediaset per il suo ritorno in prima serata e questa non è l’unica notizia che la riguarda. Pare infatti che quanto prima la potremmo rivedere alla guida di un programma di grande ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è pronta are ine non è tutto, pare che stia anche affilando le unghie per soffiare un programma di punta ad una sua: entriamo nel dettaglio. Finisce nuovamente al centro dell’attenzione la conduttrice che per tanti anni è stato uno dei volti di maggior successo di Canale Cinque almeno fino al giorno in cui ha deciso di dirgli addio per il grande dispiacere dei suoi fan. Oggi però le cose potrebbero essere cambiate radicalmente, da quello che infatti riporta il sito Dagospia pare che la conduttrice sia in trattative con i verticiper il suo ritorno in prima serata e questa non è l’unica notizia che la riguarda. Pare infatti che quanto prima la potremmo rivedereguida di un programma di grande ...

