The Miz | “Dopo aver visto Bad Bunny allenarsi | non vedevo l’ora di affrontarlo”

A WrestleMania 37, Bad Bunny ha fatto coppia con Damian Priest contro The Miz e John Morrison, in un tag-team match, dal quale i due portoricani ne sono usciti vittoriosi. Si può quindi affermare che la performance di Bad Bunny è stata degna di WrestleMania. Il pensiero di Bad Bunny sul Wrestling Bad Bunny, non solo ha ricevuto diversi lodi per il suo impegno sul ring, ma ha anche speso delle belle parole nei confronti della disciplina, definendola: "Reale al 100%", guadagnando così, ulteriore rispetto dai fan e dalle superstar. Tra queste superstar, spunta anche The Undertaker, il quale ha affermato che, in seguito alla sua prova, ha reso tutti orgogliosi nel backstage, soprattutto perché si era allenato al massimo delle sue possibilità, senza prendere alcuna "scorciatoia". Il commento di The Miz

Ultime Notizie dalla rete : The Miz I risultati della Royal Rumble 2022, il Premium Live Event della WWE Mixed Tag Team Match : Edge & Beth Phoenix battono The Miz & Maryse Edge e Beth Phoenix, una coppia di Hall of Famer, si sono presentati alla Royal Rumble più in forma che mai. A vincere sono stati ...

Royal Rumble 2022/ Wrestling WWE, streaming video tv: Brock Lesnar vs Bobby Lashley! Attesa pure per il mixed tag team match con protagonisti Edge e la moglie Beth Phoenix da un lato e The Miz insieme con la moglie Maryse dall'altro ed ovviamente i fans nutrono grandi speranze pure ...

The Miz elogia MJF The Shield Of Sports WWE: “Folle” look di Edge dopo la Royal Rumble *FOTO* Edge insieme alla moglie Beth Phoenix hanno vinto il loro incontro alla Royal Rumble contro The Miz e Maryse. La “Rated-R Superstar” sarà una delle Superstar più importanti di WrestleMania, e già da q ...

The Miz spiega com'è lavorare con Edge A Edge invece danno sempre un grande ritorno, anche se è andato via per un mese. The Miz: 'Ho fatto la pausa più lunga della mia carriera'. Sul ritorno di Edge: 'Non avevo idea di cosa avrei fatto al ...

