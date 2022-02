Rinnovo Mertens | a fine stagione ultimo tentativo per restare a Napoli

(Di martedì 1 febbraio 2022) Driesnon vuole lasciare ile, al termine di questa, farà un nuovoper il: le ultime Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Driesnon appare intenzionato a lasciare il, nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno. L’attaccante belga, fin qui, non ha trovato riscontri positivi in merito al prolungamento di contratto ma, al termine di questa, farà un. In caso contrario sarà addio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #napoli, #Mertens le proverà tutte per rinnovare ?? - SeEarn : Mertens-Napoli, appuntamento a fine campionato per riparlare di rinnovo: il folletto vuole un'altra stagione - enzogoku69 : ??Rinnovi: #Lobotka 2025 ? #Rrahamani 2025? #KK (rinnovo 2025)?? #Meret (rinnovo 2026)?? #Fabian (sarà proposto rinnov… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdM – Rinnovo Mertens, il belga vuole restare a Napoli: va… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Mertens

Driesha sottolineato in più occasioni la volontà di restare a Napoli perché ormai legato a ... A tutto questo si aggiunge ildi Fabian Ruiz , da definire in tempi brevi per evitare il ......, Ghoulam, Ospina, Malcuit) e non ci saranno deroghe, come spiega l'edizione odierna de IL ... Il Napoli farà una proposta dia tutti e due perché spera di trattenere entrambi. Ed è un ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dries Mertens non vuole lasciare il Napoli e, al termine di questa stagione, farà un nuovo tentativo per il rinnovo: le ultime Come riferito dal Corrier ...Aurelio De Laurentiis ha sistemato i conti della sua gestione con il monte ingaggi che scenderà attorno ai 70 milioni di euro (il taglio degli stipendi dei vari Insigne, Mertens, Ghoulam ...