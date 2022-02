Privacy mia non ti conosco (Di martedì 1 febbraio 2022) La scorsa settimana, durante una cena, mi sono trovato “impigliato” in una conversazione sui social network. A cavallo tra il primo e il secondo alcuni dei partecipanti hanno iniziato a dibattere sul tema di come costoro guadagnassero miliardi di dollari violando sistematicamente la nostra Privacy e questo in aperta violazione della legge a partire dal regolamento Europeo. Il dibattito si stava facendo acceso e sistematicamente ricorreva la questione della “violazione della Privacy”. A quel punto qualcuno ha pensato di interpellarmi sostenendo che della materia mi occupavo per mestiere. Avendo la sensazione che il termine Privacy fosse utilizzato a sproposito mi sono limitato a chiarire una questione essenzialmente etimologica. Se consultiamo il Cambridge Dictionary scopriamo che “Privacy” significa “someone's right ... Leggi su panorama (Di martedì 1 febbraio 2022) La scorsa settimana, durante una cena, mi sono trovato “impigliato” in una conversazione sui social network. A cavallo tra il primo e il secondo alcuni dei partecipanti hanno iniziato a dibattere sul tema di come costoro guadagnassero miliardi di dollari violando sistematicamente la nostrae questo in aperta violazione della legge a partire dal regolamento Europeo. Il dibattito si stava facendo acceso e sistematicamente ricorreva la questione della “violazione della”. A quel punto qualcuno ha pensato di interpellarmi sostenendo che della materia mi occupavo per mestiere. Avendo la sensazione che il terminefosse utilizzato a sproposito mi sono limitato a chiarire una questione essenzialmente etimologica. Se consultiamo il Cambridge Dictionary scopriamo che “” significa “someone's right ...

