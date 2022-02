Pechino 2022 | Cio | Taiwan deve partecipare alla Cerimonia di Apertura

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022)dovrà essere presentedidelle Olimpiadi invernali di. Il Cio (Comitato Olimpico Internazionale), ha sottolineato l’obbligatorietà della presenza di, come riportato da Nikkei Asia. Il Comitato Olimpico di Taipei, che aveva escluso l’ipotesi lo scorso venerdì, ha ricevuto “diversi avvisi” dal Cio “sulla richiesta alle delegazioni di cooperare nell’invio di personale per le cerimonie die chiusura“. Ora però si rischiano nuove tensioni con la Cina. Infatti, non è ancora chiaro se gli atleti di ‘Chinese Taipei’ (nome usato daai Giochi) sfileranno nel gruppo della Cina con Hong Kong. La Cina considera l’isola un suo territorio. SportFace.