Orietta Berti | “Canterò a Sanremo 2022” E poi parla del suo ritiro…

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 1 febbraio 2022)annuncia che canterà anche lei al Festival di. La nota cantante, proprio quando mancano poche ore alla partenza della kermesse canora famosa in tutto il Mondo, ha fatto sapere che anche lei sarà sul palco. Regina dell’estate insieme a Fedez e Achille Lauro con Mille, adesso condurrà il “palco sul mare” dell’Ariston, ovvero quello sulla Costa Toscana, nave offerta dagli sponsor per il Festival di. Come ha raccontato Amadeus, sarà una nave carica di divertimento dovesarà presente insieme a Fabio Rovazzi. Lei stessa aveva spoilerato, in un’intervista a Il Giornale: Ogni sera verranno qui a trovarci ospiti appena usciti dall’Ariston e canteranno, improvviseranno, insomma faremo spettacolo insieme. Aspetto qui i cantanti ...