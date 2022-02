Musetti-Vukic in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Pune 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 1 febbraio 2022) Lorenzosfiderà Aleksandarin occasione del secondo turno dell’Atp 250 di. Atteso esordio per il giovane e talentuoso tennista italiano, il quale dovrà vedersela con un avversario in grande crescita negli ultimi tempi; l’australiano può realisticamente insidiare l’azzurro, quest’ultimo non nel miglior momento in quanto a risultati ottenuti, sebbene il talento dipossa far la differenza. Il carrarese tenterà di imporre il proprio tennis qualitativamente eccelso, così da raggiungere i quarti di finale del torneo indiano; dopo l’uscita di scena prematura agli Australian Open azzurrino volenteroso di riscattarsi e dare una svolta immediata alla sua stagione, ma insidie dietro l’angolo., dal canto suo, proverà a far leva sul proprio servizio e sulla ...