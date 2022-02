Morto Maurizio Zamparini | i primi messaggi social di cordoglio | VIDEO

(Di martedì 1 febbraio 2022), ex Presidente di Venezia e Palermo in Serie A, si è spento nella notte all'età di 80 anni. Il mondo del calcio, e non solo, lo saluta e lo ricorda così

Advertising

GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - Gazzetta_it : È morto Zamparini, l'ex presidente di Palermo e Venezia - Eurosport_IT : Sì è spento a 80 anni Maurizio Zamparini ?? #1Febbraio | #Zamparini | #Udine | #Palermo | #Venezia - sportli26181512 : Zamparini, i migliori giocatori avuti tra Palermo e Venezia: Maurizio Zamparini è morto questo martedì 1 febbraio a… - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Maurizio

a 80 anniZamparini, imprenditore friulano e per molti anni proprietario della squadra di calcio del Palermo. Da circa un mese ...Ravenna " Èquesta notteZamparini , storico ex patron del Palermo Calcio. Aveva 80 anni . Il decesso intorno alle due 2 nella clinica di Cotignola, in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da ...10:24Palermo, Orlando: «Il sì al piano di riequilibrio ha evitato il dissesto» 10:19Il dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, piangono sport e politica 10:14Geraci Siculo, si sente male ...RAVENNA, 1 febbraio – È morto nella notte all'ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo calcio e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano, 80 anni compiuti a giugno, è ...