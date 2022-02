Maurizio Zamparini è morto: il mondo del calcio è in lutto (Di martedì 1 febbraio 2022) Il mondo del calcio è in lutto. Nella mattinata ancora giovanissima è giunta una triste notizia che ha sconquassato tutto il movimento calcistico italiano: Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, non c’è più. L’imprenditore friulano si è spento a 80 anni in una clinica di Ravenna per complicazioni al colon. Era ricoverato da un mesetto in ospedale. Leggendarie le sue cavalcate sportive con gli arancioneroverdi e, soprattutto, con il club siciliano. Maurizio Zamparini non c’è più: addio al vulcanico presidente che ha scritto pagine straordinarie del calcio italiano Un presidente in grado di rendere grandi realtà di provincia attraverso il duro lavoro sportivo. L’imprenditore ha iniziato la sua carriera nel mondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Ildelè in. Nella mattinata ancora giovanissima è giunta una triste notizia che ha sconquassato tutto il movimento calcistico italiano:, ex presidente di Venezia e Palermo, non c’è più. L’imprenditore friulano si è spento a 80 anni in una clinica di Ravenna per complicazioni al colon. Era ricoverato da un mesetto in ospedale. Leggendarie le sue cavalcate sportive con gli arancioneroverdi e, soprattutto, con il club siciliano.non c’è più: addio al vulcanico presidente che ha scritto pagine straordinarie delitaliano Un presidente in grado di rendere grandi realtà di provincia attraverso il duro lavoro sportivo. L’imprenditore ha iniziato la sua carriera nel...

DiMarzio : Un triste risveglio, addolorato per la scomparsa di un presidente a cui papà era molto legato, con cui ha vinto e g… - GoalItalia : ??ULTIM'ORA ?? E' morto Maurizio Zamparini ?? - acmilan : AC Milan si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Maurizio Zamparini, imprenditore e dirigente sporti… - sportal_it : Maurizio Zamparini, le condoglianze del Palermo - irejdoc1897 : RT @SerieA: Ci ha lasciati Maurizio Zamparini, uomo di calcio il cui nome resterà per sempre legato al nostro campionato. La Lega Serie A e… -