Manila trova un foglio in cucina: “Lui è stato cacciato dopo…”, la regia del GF Vip stacca subito – VIDEO (Di martedì 1 febbraio 2022) Manila Nazzaro ha trovato un misterioso foglio al Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia lo ha letto attentamente soffermandosi su alcuni passaggi evidenziati pure da Davide Silvestri, decisamente incredulo al suo fianco. Manila trova un foglio in cucina: la regia del GF Vip stacca subito “Però aspetta… lui è stato cacciato dopo”, afferma Manila ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 febbraio 2022)Nazzaro hato un misteriosoal Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia lo ha letto attentamente soffermandosi su alcuni passaggi evidenziati pure da Davide Silvestri, decisamente incredulo al suo fianco.unin: ladel GF Vip“Però aspetta… lui èdopo”, affermama... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Sonia35178282 : Manila trova un foglietto.. sta leggendolo sbalordita e la regia stacca #fuorisoleil - blogtivvu : Manila trova un foglio in cucina: “Lui è stato cacciato dopo…”, la regia del GF Vip stacca subito – VIDEO - itsjakeb01 : MANILA TROVA UN FOGLIO IN CUCINA, LA REGIA LA RICHIAMA E POI STACCA #gfvip - PUNGOLO1962 : MANILA TROVA UN FOGLIO E LO LEGGE INSIEME A MIRIANA E DAVIDE MA VIENE CHIAMATA IN CONFESSIONALE PER PORTARE IL FOGL… - XSaffica : @fhronicles @rainbow20202020 Non sopportano Manila perché lei non si trova con quello, quindi penso Delia -