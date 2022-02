Lutto nel cinema italiano, addio a uno degli attori più bravi. Un volto indimenticabile (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è spento alle 7:58 di questa mattina, lasciando sua moglie Elisabetta Arosio, la figlia Viola, che ha seguito le sue orme con successo, e il figlio Davide. Paolo Graziosi è venuto a mancare presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, l’intero mondo dello spettacolo lo sta piangendo. La sua eredità artistica è grandissima e di un valore inestimabile. Il suo talento era riconosciuto e apprezzato da grandi registi, in particolare dal coetaneo Marco Bellocchio, ma pure da Franco Zeffirelli (1923-2019) che è stato uno dei primi ad accorgersi di lui. Il suo ultimo lavoro cinematografico è stato nel film Tre piani di Nanni Moretti, uscito al cinema nel 2021. Paolo Graziosi mancherà moltissimo a chiunque. Paolo Graziosi, addio all’attore Paolo Graziosi era nato a Rimini il 25 gennaio 1940 ed è venuto a mancare esattamente una ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 febbraio 2022) Si è spento alle 7:58 di questa mattina, lasciando sua moglie Elisabetta Arosio, la figlia Viola, che ha seguito le sue orme con successo, e il figlio Davide. Paolo Graziosi è venuto a mancare presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, l’intero mondo dello spettacolo lo sta piangendo. La sua eredità artistica è grandissima e di un valore inestimabile. Il suo talento era riconosciuto e apprezzato da grandi registi, in particolare dal coetaneo Marco Bellocchio, ma pure da Franco Zeffirelli (1923-2019) che è stato uno dei primi ad accorgersi di lui. Il suo ultimo lavorotografico è stato nel film Tre piani di Nanni Moretti, uscito alnel 2021. Paolo Graziosi mancherà moltissimo a chiunque. Paolo Graziosi,all’attore Paolo Graziosi era nato a Rimini il 25 gennaio 1940 ed è venuto a mancare esattamente una ...

