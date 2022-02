Le donne saudite lanciano un hashtag contro la tutela maschile (Di martedì 1 febbraio 2022) Piena libertà di movimento, basta con l’obbligo di essere accompagnate per la stada da un uomo che nelle mura di casa decide del tuo futuro. Un gruppo di attiviste saudite ha lanciato su Twitter una campagna di sensibilizzazione e protesta contro le violenze che subiscono, ancora oggi e nonostante i timidi tentativi di riforma, le donne nel regno wahhabita. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, riprendendo un articolo pubblicato sul sito specializzato Asia News. LEGGI ANCHE –> Renzi lancia il format dell’autointervista per parlare di Arabia Saudita La campagna punta soprattutto alla abolizione o al ridimensionamento della figura della “guardia maschile”, che è chiamata a tutelare sull’onore e la condotta della donna quando questa si sposta fuori delle mura di casa. Per questo le promotrici hanno ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 febbraio 2022) Piena libertà di movimento, basta con l’obbligo di essere accompagnate per la stada da un uomo che nelle mura di casa decide del tuo futuro. Un gruppo di attivisteha lanciato su Twitter una campagna di sensibilizzazione e protestale violenze che subiscono, ancora oggi e nonostante i timidi tentativi di riforma, lenel regno wahhabita. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi, riprendendo un articolo pubblicato sul sito specializzato Asia News. LEGGI ANCHE –> Renzi lancia il format dell’autointervista per parlare di Arabia Saudita La campagna punta soprattutto alla abolizione o al ridimensionamento della figura della “guardia”, che è chiamata are sull’onore e la condotta della donna quando questa si sposta fuori delle mura di casa. Per questo le promotrici hanno ...

