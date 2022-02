Isola dei famosi, Vladimir Luxuria a R101: “Nessuno mi ha contattata” (Di martedì 1 febbraio 2022) Isola dei famosi, Vladimir Luxuria è stata ospite di “Facciamo finta che” su R101: ecco i dettagli Ieri sera Vladimir Luxuria è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. A proposito della sua eventuale partecipazione come opinionista alla nuova edizione dell’Isola dei famosi, Vladimir Luxuria ha affermato “Sono ancora rumors e voci che girano, Nessuno mi ha contattata. Magari fosse … mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c’è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati”. Leggi anche –> nathaly e la domanda ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 febbraio 2022)deiè stata ospite di “Facciamo finta che” su: ecco i dettagli Ieri seraè stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su. A proposito della sua eventuale partecipazione come opinionista alla nuova edizione dell’deiha affermato “Sono ancora rumors e voci che girano,mi ha. Magari fosse … mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c’è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati”. Leggi anche –> nathaly e la domanda ...

