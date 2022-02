Il pubblico salva Delia Duran ma lei vuole lasciare la casa: “La mia vita è fuori” (Di martedì 1 febbraio 2022) Game over per Delia Duran o ennesimo colpo di scena in questa storia? Lo scopriremo di certo nelle prossime ore ma intanto possiamo raccontarvi quello che è successo stanotte. Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera sa bene che il pubblico, con una percentuale altissima ha scelto Delia Duran come prima candidata alla finale di questa sesta edizione del reality. La vippona si è mostrata felicissima e raggiante, ha pianto, non sapeva come trattenere la sua felicità. Ma dopo la diretta il suo umore è cambiato, forse anche perchè ha ripensato a quello che è successo con il suo Alex ( che è stato “lasciato in diretta”). Delia ha avuto un crollo e ha iniziato a pensare che il suo posto non sia nella casa del Grande Fratello VIP e che adesso che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Game over pero ennesimo colpo di scena in questa storia? Lo scopriremo di certo nelle prossime ore ma intanto possiamo raccontarvi quello che è successo stanotte. Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera sa bene che il, con una percentuale altissima ha sceltocome prima candidata alla finale di questa sesta edizione del reality. La vippona si è mostrata felicissima e raggiante, ha pianto, non sapeva come trattenere la sua felicità. Ma dopo la diretta il suo umore è cambiato, forse anche perchè ha ripensato a quello che è successo con il suo Alex ( che è stato “lasciato in diretta”).ha avuto un crollo e ha iniziato a pensare che il suo posto non sia nelladel Grande Fratello VIP e che adesso che ...

Advertising

about_salvatore : Soleil che dice: “Un pubblico che salva una DELIA piuttosto che me”.. MA STATTE ZITTA AO E ROSICA!! #GFvip - austerix22 : @alessiawrites0 Per me delia è l’unica concorrente che almeno un po’ si salva, il copione che sta portando è buono… - tsunamidieci : @Cuore__Amaro è l'unico modo per rendere solaia interessante agli occhi del pubblico,,,e poi eccetto altre piccole… - Gigliol76919737 : Se domani sera il pubblico salva soleil x la finale ??io non guardo più il gf vip ve lo dico e??buonanotte. - saggioilmatto : @PozzuTu Ma lo sanno tutti..è Signorini che decide chi si salva e chi va a casa..chi preferito e chi no..il pubblico non conta niente -

Ultime Notizie dalla rete : pubblico salva Ucraina. Russia, nessuna intenzione di aggredire. Gli Usa stanno deliberatamente fomentando le tensioni 'Il formato pubblico per la discussione sta rendendo questo un esempio di diplomazia del megafono e ... Salva Altre News Ucraina. Russia, nessuna intenzione di aggredire. Gli Usa stanno deliberatamente ...

Comitato Croce Rossa di Ronciglione - Sutri: al via il progetto Officine della Salute Perché questo difficile periodo ci ha insegnato che "nessuno si salva da solo" e che la solidarietà ... La segreteria sarà attiva da mercoledì 2 febbraio con i seguenti orari di apertura al pubblico: ...

Il pubblico salva Delia Duran ma lei vuole lasciare la casa: "La mia vita è fuori" Ultime Notizie Flash 'Il formatoper la discussione sta rendendo questo un esempio di diplomazia del megafono e ...Altre News Ucraina. Russia, nessuna intenzione di aggredire. Gli Usa stanno deliberatamente ...Perché questo difficile periodo ci ha insegnato che "nessuno sida solo" e che la solidarietà ... La segreteria sarà attiva da mercoledì 2 febbraio con i seguenti orari di apertura al: ...