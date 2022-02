Il folle gesto di una mamma, lancia la propria bimba nella gabbia di un orso: il (Di martedì 1 febbraio 2022) Un momento terrificante, immagini che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore di thriller: e invece si tratta di una sequenza registrata dalle telecamere del circuito chiuso di sorveglianza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 febbraio 2022) Un momento terrificante, immagini che sembrano uscite dalla penna di uno sceneggiatore di thriller: e invece si tratta di una sequenza registrata dalle telecamere del circuito chiuso di sorveglianza ...

Advertising

fearnobody00 : @p0w3r0n3 @Smartitina Io non credo che un singolo gesto folle cambi qualcosa, quel che ci vuole è consapevolezza e… - ClaudiaSolinas2 : RT @lorenzhaus: @LiaQuartapelle @pdnetwork @patrickzaki1 Oggi il mio pensiero va all'insegnante, sospeso, che si è dato fuoco davanti alla… - lorenzhaus : @LiaQuartapelle @pdnetwork @patrickzaki1 Oggi il mio pensiero va all'insegnante, sospeso, che si è dato fuoco davan… - telodogratis : Gesto folle allo zoo: mamma lancia figlia di tre anni nella gabbia di un orso - RosariaM6 : @catenaaurea66 C'è poco da sperare nel gesto di un folle... Io mi sento come in una pentola a pressione... -