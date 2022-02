Giovedì a Montecitorio giuramento bis Mattarella | in aula solo con tampone

(Di martedì 1 febbraio 2022)3 febbraio alle 15,30 asi terrà la cerimonia didel neoeletto Presidente della Repubblica, Sergio. Ecco come funziona. Ildel Presidente della ...

