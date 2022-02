Covid oggi Lombardia, 19.389 contagi e 57 morti: bollettino 1 febbraio (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 19.389 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 febbraio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 57 morti. I 19.389 nuovi positivi registrati oggi (8,3%) sono stati rilevati su 231.218 tamponi effettuati. I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia mostrano in terapia intensiva 235 persone (-16), ricoverati non in terapia intensiva 3.044 (+28) e 57 decessi che fanno salire il totale a 37.241. Nella provincia di Milano 5.177 nuovi casi di positività, di cui 1.907 a Milano città. Dai dati diffusi dalla Regione Lombardia seguono Bergamo: 1.847; Brescia: 2.967; Como: 1.030; Cremona: 810; Lecco: 557; Lodi: 374; Mantova: ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 19.389 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 57. I 19.389 nuovi positivi registrati(8,3%) sono stati rilevati su 231.218 tamponi effettuati. I dati diffusidalla Regionemostrano in terapia intensiva 235 persone (-16), ricoverati non in terapia intensiva 3.044 (+28) e 57 decessi che fanno salire il totale a 37.241. Nella provincia di Milano 5.177 nuovi casi di positività, di cui 1.907 a Milano città. Dai dati diffusi dalla Regioneseguono Bergamo: 1.847; Brescia: 2.967; Como: 1.030; Cremona: 810; Lecco: 557; Lodi: 374; Mantova: ...

