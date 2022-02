Covid-19 e immunità innata: perché alcune persone si ammalano di più e altre meno (Di martedì 1 febbraio 2022) Il nuovo meccanismo di resistenza alla malattia scoperto dai ricercatori è un “antenato funzionale degli anticorpi“, che aggredisce il virus prima di loro. La ricerca internazionale è stata pubblicata su Nature Immunology e coordinata dall’Istituto Humanitas e dall’Ospedale San Raffaele di Milano, con la collaborazione della Fondazione Toscana Life Science con Rino Rappuoli, l’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e la Queen Mary University di Londra. Il meccanismo di difesa scoperto è chiamato Mannose Binding Lectin (in sigla Mbl), uno di quelli che i dottori chiamano “antenati funzionali degli anticorpi”. Si tratta di proteine in grado di aggredire il virus proprio come i comuni anticorpi: con la differenza che queste proteine, però, si trovano già nel nostro organismo in quanto fanno parte della nostra immunità innata. Ma cos’è, nello ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 febbraio 2022) Il nuovo meccanismo di resistenza alla malattia scoperto dai ricercatori è un “antenato funzionale degli anticorpi“, che aggredisce il virus prima di loro. La ricerca internazionale è stata pubblicata su Nature Immunology e coordinata dall’Istituto Humanitas e dall’Ospedale San Raffaele di Milano, con la collaborazione della Fondazione Toscana Life Science con Rino Rappuoli, l’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona e la Queen Mary University di Londra. Il meccanismo di difesa scoperto è chiamato Mannose Binding Lectin (in sigla Mbl), uno di quelli che i dottori chiamano “antenati funzionali degli anticorpi”. Si tratta di proteine in grado di aggredire il virus proprio come i comuni anticorpi: con la differenza che queste proteine, però, si trovano già nel nostro organismo in quanto fanno parte della nostra. Ma cos’è, nello ...

