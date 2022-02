Covid-19 | Danimarca revoca le restrizioni E’ il primo paese Ue

(Di martedì 1 febbraio 2022) Laleanti-19 nonostante un alto tasso di incidenza con la variante Omicron: è ildell'Unione europea a prendere questa decisione. Solo pochi giorni fa le misure di contrasto al virus erano cadute in Gran Bretagna. Non è la prima volta: già tra settembre e novembre 2020 laaveva provato a eliminare le, tornate con il forte aumento dei casi dovuto alla nuova variante. Ora si fa affidamento sull'alto tasso di vaccinazione e sul fatto che sia calato il numero dei ricoveri in terapia intensiva: cade l'obbligo di indossare le mascherine, non sarà più obbligatorio mostrare il pass vaccinale, tornano i balli in discoteca e non ci saranno limiti al numero di persone ammesse agli eventi al ...

Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca allenta le restrizioni: addio a Green pass e mascherine #Covid #Danimarca #Greenpass #Omicron… - fanpage : La Danimarca 'dichiara' la fine della pandemia. Da oggi il Paese dice addio a tutte le restrizioni anti contagio: n… - probo8 : RT @agambella: La #Danimarca ha abolito oggi tutte le restrizioni e misure anti Covid. È la prima nazione dell'Unione europea a seguire l'e… - Giorgio40289821 : RT @BarillariDav: #Covid Danimarca cancella da oggi green pass e mascherina. Italia aumenta da oggi le restrizioni contro gli italiani, non… -

: larevoca da oggi tutte le restrizioni imposte dalla quarta ondata di coronavirus , nella convinzione che la variante Omicron non implichi un "pericolo", nonostante gli alti livelli ...Ladichiara finita la pandemia didicendo addio a tutte le restrizioni per arginare il contagio come mascherine e Green Pass. Si tratta del primo Paese in Europa a farlo. La decisione è ...Da oggi non sarà più obbligatorio indossare mascherine su mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso e avere il Green pass per entrare in discoteche, caffè, autobus e ristoranti. Riaperti anche i locali no ...Il Covid che sorge in Cina a gennaio ... Esattamente come annunciato questa mattina dalla Danimarca. "Vorrei che si passasse dalla fase in cui ci si riempie la bocca sulla convivenza con il virus a ...