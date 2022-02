Calciomercato Juventus, tutto fatto per giugno: arriva un top player (Di martedì 1 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha già visto rafforzare la rosa a sua disposizione, ma a giugno la Juventus sta per chiudere per un nome davvero grosso. La Juventus dopo il mercato di gennaio è una squadra profondamente diversa, sia per gli acquisti che per le cessioni fatte, ma i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi e già dal primo giorno successivo al termine della finestra invernale è già pronto il colpo per l’estate. La Juventus è stata l’autentica regina di questo Calciomercato invernale con colpi davvero di primo livello che hanno permesso alla Signora di puntare con insistenza alle prime quattro posizioni che vogliono dire ingresso in Champions League. La caratura dei bianconeri ora è già tale da poter pensare che senza dubbio inizierà un duopolio al vertice nei prossimi anni con l’Inter, con la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha già visto rafforzare la rosa a sua disposizione, ma alasta per chiudere per un nome davvero grosso. Ladopo il mercato di gennaio è una squadra profondamente diversa, sia per gli acquisti che per le cessioni fatte, ma i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi e già dal primo giorno successivo al termine della finestra invernale è già pronto il colpo per l’estate. Laè stata l’autentica regina di questoinvernale con colpi davvero di primo livello che hanno permesso alla Signora di puntare con insistenza alle prime quattro posizioni che vogliono dire ingresso in Champions League. La caratura dei bianconeri ora è già tale da poter pensare che senza dubbio inizierà un duopolio al vertice nei prossimi anni con l’Inter, con la ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, trattativa in corso con il @RangersFC: si cerca l'accordo per #Ramsey. Ma il @BurnleyOfficial resiste - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, si chiude per #Ramsey al @RangersFC - GiovaAlbanese : Non solo #Zakaria: domani atteso al J Medical anche #Gatti, che poi tornerà tornerà in prestito al #Frosinone. E co… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – #Kessie reale obiettivo della @juventusfc per giugno - #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t… - Donatel86517553 : RT @FranceC04: #Bentancur vicino al #Tottenham affare da 20 mln con bonus compresi di cui il 30% sarà versato al #Bocajuniors #Calciomercat… -