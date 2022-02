Berrettini, il ragazzo “tennis e famiglia” che piace a tutti (e in particolare a tutte) (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il servizio devastante, il dritto che non perdona, il primo italiano finalista a Wimbledon, il primo in semifinale agli Australian Open e, adesso, il numero 6 del ranking mondiale. E fin qui tutto rientra nel “bravo” il primo degli aggettivi utilizzati da Amadeus per spiegare perché ha voluto Matteo Berrettini a Sanremo. La chiave per capire perché due anni dopo Djokovic toccherà a lui salire sul palco dell'Ariston sta però negli altri tre (“bello, amato, simpatico”) che con il tennis c'entrano fino a un certo punto. Cominciamo col bello: Matteo piace a tutti (ieri sera era trend topic su Twitter) ma soprattutto a tutte con il cinguettio “lo inquadrassero in piano americano fisso per otto minuti a me andrebbe bene” che la dice lunga sull'impatto della sua bellezza. I suoi 95 chili sapientemente ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGI - Il servizio devastante, il dritto che non perdona, il primo italiano finalista a Wimbledon, il primo in semifinale agli Australian Open e, adesso, il numero 6 del ranking mondiale. E fin qui tutto rientra nel “bravo” il primo degli aggettivi utilizzati da Amadeus per spiegare perché ha voluto Matteoa Sanremo. La chiave per capire perché due anni dopo Djokovic toccherà a lui salire sul palco dell'Ariston sta però negli altri tre (“bello, amato, simpatico”) che con ilc'entrano fino a un certo punto. Cominciamo col bello: Matteo(ieri sera era trend topic su Twitter) ma soprattutto acon il cinguettio “lo inquadrassero in piano americano fisso per otto minuti a me andrebbe bene” che la dice lunga sull'impatto della sua bellezza. I suoi 95 chili sapientemente ...

Advertising

AleCurcuma : @IlBarto99 Berrettini, Damiano dei Maneskin o qualsiasi altro bel ragazzo italiano e non. - _vero_18_ : RT @AlessandraeEmma: Una carezza per voi che state scoprendo Berrettini ora. Vi voglio vedere aspettare le 4 di mattina con l’ansia per una… - strangerbatch : Mia madre, anni 58, che al telefono mi fa 'ma hai visto Berrettini ieri sera? Che bel ragazzo che è'. Così per cin… - killublck : Io capisco il tweet (sono la prima che li fa), o la battuta, ma con Berrettini state un po’ esagerando. So che noi… - Emma_st93 : Pensando che non ho ancora avuto la fortuna di fidanzarmi con un ragazzo della stessa bellezza estetica e non di Be… -