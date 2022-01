UFFICIALE- Salernitana scatenata, 4 colpi per reparto (Di lunedì 31 gennaio 2022) Salernitana scatenata in queste ultime ore di calciomercato. In mattinata, infatti, sono arrivate tre ufficialità, ognuna per difesa, centrocampo e attacco. Rispettivamente, Radu Dragusin, Emil Bohinen, Lys Mousset e Mikael. Salernitana-Dragusin, rinforzo in difesa Tantissimo lavoro per il nuovo ds Walter Sabatini, che sta cercando di consegnare a Stefano Colantuono una squadra in grado di potersi salvare. Dragusin arriva in prestito secco dalla Juventus, dopo aver interrotto il suo trasferimento allo stesso titolo dalla Sampdoria. Nei blucerchiati, infatti, il classe 2002 rumeno ha raccolto solamente 13 presenze, di cui solo 4 partendo da titolare. Lanciato da Andrea Pirlo nella stagione passata, potrà crescere sotto l’ala protettrice di Federico Fazio e confermarsi un giocatore di livello. Bohinen, arrivo in mediana dalla ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022)in queste ultime ore di calciomercato. In mattinata, infatti, sono arrivate tre ufficialità, ognuna per difesa, centrocampo e attacco. Rispettivamente, Radu Dragusin, Emil Bohinen, Lys Mousset e Mikael.-Dragusin, rinforzo in difesa Tantissimo lavoro per il nuovo ds Walter Sabatini, che sta cercando di consegnare a Stefano Colantuono una squadra in grado di potersi salvare. Dragusin arriva in prestito secco dalla Juventus, dopo aver interrotto il suo trasferimento allo stesso titolo dalla Sampdoria. Nei blucerchiati, infatti, il classe 2002 rumeno ha raccolto solamente 13 presenze, di cui solo 4 partendo da titolare. Lanciato da Andrea Pirlo nella stagione passata, potrà crescere sotto l’ala protettrice di Federico Fazio e confermarsi un giocatore di livello. Bohinen, arrivo in mediana dalla ...

JuventusFCYouth : #Under23 | Ufficiale anche il prestito fino a fine stagione di Radu Dragusin alla Salernitana, dopo la prima parte… - GiovaAlbanese : #Ihattaren all'#Ajax è ufficiale, #Dragusin in arrivo alla #Salernitana: entrambi in prestito dalla #Juventus ? #calciomercato - DiMarzio : .@OfficialUSS1919 | Manca solo l'annuncio ufficiale per il trasferimento di Radu #Dragusin - Juventus420 : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | Ufficiale anche il prestito fino a fine stagione di Radu Dragusin alla Salernitana, dopo la prima parte di… - UgoBaroni : RT @JuventusFCYouth: #Under23 | Ufficiale anche il prestito fino a fine stagione di Radu Dragusin alla Salernitana, dopo la prima parte di… -