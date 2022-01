Sanremo 2022 | i pronostici sui vincitori | Elisa favorita

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Life&People.it Come da tradizione, anche quest’anno i bookmaker si sono scatenati con iper la manifestazione musicale più importante in Italia. Stiamo parlando del settantaduesimo Festival di, l’atteso evento in programma come sempre al teatro Ariston da domani 1 fino al 5 Febbraiocon la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. Chi vincerà, dunque, il Festival di? Cosa dicono idei bookmaker? Ci troviamo di fronte quest’anno ad una delle migliori kermesse recenti, per varietà musicale, per valore artistico dei partecipanti e per platea potenziale di votanti. Mai come oggi il festival sarà manifestazione di un gusto variegato e di ricerca musicale da parte del direttore artistico, Amadeus, che spazia dal rock, al pop leggero ...