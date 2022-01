Sanremo 2022, Fiorello parteciperà al Festival ma con un dubbio importante (Di lunedì 31 gennaio 2022) Uno dei misteri di questo Sanremo 2022 sembra essere stato risolto in parte. Parliamo naturalmente della partecipazione di Fiorello, la quale è stata in discussione fino a poche ore fa. Con un video social molto divertente però Amadeus ha annunciato di fatto la presenza del suo amico di sempre. Tuttavia, rimane un dubbio piuttosto importante: non si sa per quante e in quali serate ci sarà Fiorello. Intanto, il Festival si prepara al debutto e sono emersi i nomi dei big che si esibiranno nella prima serata. Sanremo 2022: il Festival perde un protagonista a causa del Covid-19 Uno dei personaggi più importanti della competizione è ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 31 gennaio 2022) Uno dei misteri di questosembra essere stato risolto in parte. Parliamo naturalmente della partecipazione di, la quale è stata in discussione fino a poche ore fa. Con un video social molto divertente però Amadeus ha annunciato di fatto la presenza del suo amico di sempre. Tuttavia, rimane unpiuttosto: non si sa per quante e in quali serate ci sarà. Intanto, ilsi prepara al debutto e sono emersi i nomi dei big che si esibiranno nella prima serata.: ilperde un protagonista a causa del Covid-19 Uno dei personaggi più importanti della competizione è ...

