Napoli | due persone uccise a colpi di pistola in parco a Miano Ipotesi agguato di camorra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Duesono stated’arma da fuoco a. Il duplice omicidio è avvenuto all’interno di unprivato “Colombi” al rione don Guanella, nel quartiere periferico dicon Scampia e Secondigliano. Al momento non si conoscono le generalità delle due vittime. Sul posto sono giunti la polizia ed i soccorritori ma per i due non c’è stato nulla da fare. L’è che possa trattarsi di undi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.