Advertising

MCriscitiello : ESCLUSIVA - Sassuolo show. Continua il Made in Italy. Dopo l’attaccante Moro, Carnevali sta per chiudere anche per… - reportrai3 : La famiglia di Irene Cervelli, colpita da ictus 8 giorni dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, ha prese… - FirenzePost : Lucca: una donna morta e 4 feriti (2 gravi) in uno scontro frontale fra due auto - lospettacoliere : L’amicizia Levi/Ragghianti: tra pittura, critica, politica, lotta partigiana e clandestinità. Un libro e una mostra… - RobyMaglione : ??? Nel silenzio più totale da parte del mainstream, ci sono Cittadini che stanno presentando una Denuncia nei confr… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca una

, 31 gennaio 2022 - Tragedia nella tarda serata di ieri sulla Via Nuova per Pisa , all'altezza del bar "The Small" a San Lorenzo a Vaccoli.ragazza di 20 anni ha perso la vita nello scontro ..."Abbiamo nuovamentedegna persona a Capo dello Stato, molto esperienza, saggezza, che continuerà a dare stabilità, all'Italia". Così Francesco Colucci dei Riformisti per Italia Vivacommenta la conferma di ...Dei quattro feriti i due più gravi sono stati trasportati all'ospedale di Pisa. Per la donna, apparsa subito in gtravissime condizioni, non c'è stati niente da fare donna, morta, scontro ...Una giovane e' morta per le ferite riportate in un drammatico schianto fra due auto avvenuto intono alle 22 di ieri sulla via nuova pe Pisa a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca. Nell'incidente ...