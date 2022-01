L’isola dei serpenti: il paradiso dei rettili (Di lunedì 31 gennaio 2022) Avevate mai sentito parlare della Snake Island? L’Ilha da Queimada Grande, conosciuta appunto anche come isola dei serpenti, si trova a largo della costa del Brasile, cioè nell’Oceano Atlantico… L’isola è l’unica dimora naturale del serpente velenoso conosciuto come Bothrops insularis (vipera della testa di lancia dorata), specie in pericolo di estinzione. L’isola brasiliana dove vivono soltanto serpenti – curiosauro.itSnake Island, L’isola dei serpenti Quest’isolotto di piccole dimensioni appare come un vero e proprio paradiso temperato. Stupendi scorci, scogliere, tratti di foresta pluviale, prati e colline rendono il paesaggio simile a un incanto. Tuttavia, gli uomini non possono metterci piede. La Snake Island, infatti, è abitata soltanto dai ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Avevate mai sentito parlare della Snake Island? L’Ilha da Queimada Grande, conosciuta appunto anche come isola dei, si trova a largo della costa del Brasile, cioè nell’Oceano Atlantico…è l’unica dimora naturale del serpente velenoso conosciuto come Bothrops insularis (vipera della testa di lancia dorata), specie in pericolo di estinzione.brasiliana dove vivono soltanto– curiosauro.itSnake Island,deiQuest’isolotto di piccole dimensioni appare come un vero e propriotemperato. Stupendi scorci, scogliere, tratti di foresta pluviale, prati e colline rendono il paesaggio simile a un incanto. Tuttavia, gli uomini non possono metterci piede. La Snake Island, infatti, è abitata soltanto dai ...

