Le sneakers senza tempo di Zendaya di cui non possiamo fare a meno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tra gli accessori e i capi che indossiamo c'è sicuramente la categoria comfort. In questo speciale scrigno rientrano tutti quei vestiti (e scarpe), che ci permettono di affrontare una giornata no con la giusta carica. Tra questi indumenti non possono mancare senz'altro i maglioni over, le tute, i leggings e le sneakers, assolutamente le sneakers. Diventate un vero must have a cavallo tra gli Anni '80 e gli Anni '90, le 'scarpe da tennis' sono diventate le nostre migliori amiche, sia per affrontare gli appuntamenti quotidiani che per serate speciali. Vi raccomandiamo... Le sneakers leopardate di levante, la grinta con cui affronta una "nuova vita" E le star hanno di certo contribuito a diffondere il fenomeno. Da Britney Spears a Kate Middleton passando per ...

