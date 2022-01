La Roma si prepara per l' estate | Grillistch può arrivare a parametro zero

(Di lunedì 31 gennaio 2022), 31 gennaio 2022 - Per il mercato di gennaio l'ultimo sussulto potrebbe essere la cessione last minute di Amadou Diawara , ma salvo altre sorprese lapensa già alla prossima. Il mese ...

Advertising

PianetaLecce : Primavera, il Lecce prepara la trasferta di Roma tra indisponibili e voglia di rilanciarsi - siamo_la_Roma : ?? La #Roma prepara l'assalto a #Nandez ?? Prima però va ceduto uno tra #Diawara e #Darboe ?? La richiesta del… - tutto_travaglio : #'Avvocati al servizio dei mafiosi'? L'ordine di Roma prepara la querela - Studio Cataldi - romanewseu : News della giornata. Calvarese sarà consulente arbitrale della Roma. Il Venezia punta Diawara, Mou prepara il pross… - lavalidamente : RT @christianraimo: La monarchia peggiore d'Europa rivuole i suoi gioielli, e manda anche un ultimatum. Valgono 300 mln di euro. Credo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prepara

QUOTIDIANO NAZIONALE

Occhi sull'austriaco Non è un mistero che lasia interessata al giocatore. Da qualche settimana ormai i giallorossi hanno sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione Grillitsch ...L'appuntamento conclusivo sarà a, domenica 29 maggio, all'Auditorium della Conciliazione. La canzone di Sanremo In attesa di salire sui palchi di tutta Italia, Bravi sialla gara a ...La vittoria per 2-0 ai danni del Monterosi ha segnato nel migliore dei modi il ritorno di Silvio Baldini al "Barbera". Il Palermo ha liquidato la pratica laziale con le reti di Damiani e Felici al ter ...L'Atalanta si prepara ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo: preso il giovane Valentin Mihaila, Miranchuk richiesto dalla Lazio ...