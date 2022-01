Il Barcellona non si ferma più, preso un altro attaccante: ci sarà contro il Napoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’esperto di mercato Nicolò Schira conferma tramite il proprio profilo Twitter il passaggio a titolo definitivo di Pierre-Emerick Aubameyang dall’Arsenal al Barcellona. FOTO: Getty Images – Aubameyang L’attaccante gabonese dopo 128 presenze in 4 anni e 68 gol tra le fila dei gunners, lascia la Premier League per approdare nella Liga spagnola. Il Barcellona di Xavi, quindi, non si ferma in questa sessione invernale di calciomercato e aggiunge un uomo in più alla propria rosa, dopo gli acquisti di Ferran Torres e Adama Traorè. Uno sfidante in più per gli azzurri, che affronteranno i blaugrana in Europa League. La partita di andata è in programma per giovedì 17 febbraio alle ore 18:45, mentre il ritorno sarà il 24 febbraio alle 21:00. Il nuovo acquisto del club spagnolo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’esperto di mercato Nicolò Schira contramite il proprio profilo Twitter il passaggio a titolo definitivo di Pierre-Emerick Aubameyang dall’Arsenal al. FOTO: Getty Images – Aubameyang L’gabonese dopo 128 presenze in 4 anni e 68 gol tra le fila dei gunners, lascia la Premier League per approdare nella Liga spagnola. Ildi Xavi, quindi, non siin questa sessione invernale di calciomercato e aggiunge un uomo in più alla propria rosa, dopo gli acquisti di Ferran Torres e Adama Traorè. Uno sfidante in più per gli azzurri, che affronteranno i blaugrana in Europa League. La partita di andata è in programma per giovedì 17 febbraio alle ore 18:45, mentre il ritornoil 24 febbraio alle 21:00. Il nuovo acquisto del club spagnolo ...

