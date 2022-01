Germania, due poliziotti uccisi, omicida in fuga (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due agenti di polizia sono stati uccisi nella notte durante un servizio di pattugliamento di routine nella cittadina di Kusel, nel Land Renania - Palatinato, nell'ovest della Germania. la polizia sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Due agenti di polizia sono statinella notte durante un servizio di pattugliamento di routine nella cittadina di Kusel, nel Land Renania - Palatinato, nell'ovest della. la polizia sta ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Germania, uccisi due poliziotti durante un controllo del traffico: aggressori in fuga - Gazzettino : #germania, due poliziotti (di 24 e 29 anni) uccisi durante un controllo del traffico: l'omicida è in fuga - telodogratis : Germania, due poliziotti uccisi durante controllo traffico - iconanews : Germania, due poliziotti uccisi, omicida in fuga - Corriere : Germania, controllo stradale e sparatoria: uccisi due agenti di 24 e 29 anni. Killer in fuga -