Essere grassi? Questione di povertà: i dati di una ricerca parlano chiaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Che i fattori sociali potessero avere un impatto non indifferente relativamente alla nostra salute era risaputo, ma ora un nuovo studio americano – condotto dai ricercatori dello Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular Center – ha evidenziato come questo impatto sia decisivo fino al 70% sullo sviluppo dell'obesità. Leggi anche -> Europa ed obesità, quali sono le statistiche: buone notizie per l'Italia Lo studio ha preso in considerazione un totale di 165mila casi di adulti tra il 2013 e il 2017. Questi dati sanitari sono stati poi incrociati con i dati che mettevano in evidenza le condizioni sociali, economiche, istruttive e di alimentazione dei soggetti. Sulla base di quanto emerso l'analisi ha evidenziato come ci sia un forte collegamento tra lo svantaggio di carattere economico e sociale e l'incremento ...

